Сенькив отвечает Костышину, Каштру плавит Де Дзерби, Довбик едет на Евро? | ТаТоТаке №223

В новом выпуске ТаТоТаке (№223) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив под впечатлениями от чемпионства "Динамо" и определяют главные причины случившегося. Кто больше повлиял на ситуацию: сила киевлян или слабость "Шахтера"? Что будет дальше? Куда идти Луческу?

Кроме того, в выпуске - жалкий "Шахтер", ответ Сенькива Руслану Костышину, инсайды об "Эпицентре" и Вакуле с Тайсоном, кто в сборной Украине заменит Мораеса?