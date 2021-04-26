Сенькив отвечает Костышину, Каштру плавит Де Дзерби, Довбик едет на Евро? | ТаТоТаке №223
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№223) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив под впечатлениями от чемпионства "Динамо" и определяют главные причины случившегося. Кто больше повлиял на ситуацию: сила киевлян или слабость "Шахтера"? Что будет дальше? Куда идти Луческу?
Кроме того, в выпуске - жалкий "Шахтер", ответ Сенькива Руслану Костышину, инсайды об "Эпицентре" и Вакуле с Тайсоном, кто в сборной Украине заменит Мораеса?
- Ответ Сенькива Костышину
- Новые детали путешествия в поезде Ужгород - Киев
- "Ингулец" вышел дублем
- Чемпионство "Динамо" - не событие
- Де Дзерби всех порвет
- Луческу надо валить с "Динамо"
- "Шахтер" - ничтожность
- Судьи снова чудят
- Что с Булецой?
- "Заре" мало доминации
- Кто вылетит из УПЛ?
- Ищем замену Мораесу
- Инсайды о ковидном скандале "Эпицентра"
- Детали выступлений Вакулы и Тайсона за дубль "Шахтера"
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Источник:ТаТоТаке
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