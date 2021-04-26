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Сенькив отвечает Костышину, Каштру плавит Де Дзерби, Довбик едет на Евро? | ТаТоТаке №223

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Сенькив отвечает Костышину, Каштру плавит Де Дзерби, Довбик едет на Евро? | ТаТоТаке №223

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№223) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив под впечатлениями от чемпионства "Динамо" и определяют главные причины случившегося. Кто больше повлиял на ситуацию: сила киевлян или слабость "Шахтера"? Что будет дальше? Куда идти Луческу?

Кроме того, в выпуске - жалкий "Шахтер", ответ Сенькива Руслану Костышину, инсайды об "Эпицентре" и Вакуле с Тайсоном, кто в сборной Украине заменит Мораеса?

  • Ответ Сенькива Костышину
  • Новые детали путешествия в поезде Ужгород - Киев
  • "Ингулец" вышел дублем
  • Чемпионство "Динамо" - не событие
  • Де Дзерби всех порвет
  • Луческу надо валить с "Динамо"
  • "Шахтер" - ничтожность
  • Судьи снова чудят
  • Что с Булецой?
  • "Заре" мало доминации
  • Кто вылетит из УПЛ?
  • Ищем замену Мораесу
  • Инсайды о ковидном скандале "Эпицентра"
  • Детали выступлений Вакулы и Тайсона за дубль "Шахтера"

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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