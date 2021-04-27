В Ивано-Франковске исчез экс-игрок Карпат и Динамо. Полиция просит о помощи

Полиция Ивано-Франковска разыскивает Ярослава Думанского, который еще 20 апреля ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об исчезновении с заявлением в полицию обратилась его мать.

Ярослав Думанский родился в Ивано-Франковске в 1959 году (тогда еще Станиславе), где начал карьеру футболиста. С 1977-го по 1981-й играл за "Карпаты" Львов, потом перешел в киевское "Динамо", в составе которого провел 60 матчей, выигрывал золото 1981 году, и Кубок в 1982-м. Также выступал за харьковский "Металлист" и ивано-франковское "Прикарпатье".

В составе юниорской сборной СССР выигрывал чемпионат Европы, с молодежной сборной добыл серебро на Чемпионате мира 1970 года.

В объявлении Ивано-Франковской полиции указаны приметы Ярослава Думанского - на вид 60-65 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы седого цвета. Он был одет в куртку красного цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, кроссовки белого цвета.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились ко всем, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения Ярослава Думанского обращаться на линию "102".