Одежда, подчеркивающая характер. Степаненко, Пятов и Бондарь примерили кэжуал-коллекцию от PM Store

Три звездных футболиста "Шахтера" показали фанатами, как выглядит их повседневный гардероб. Вне поля Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Валерий Бондарь чаще всего выбирают функциональную и удобную одежду, способную подчеркнуть характер.

Спортсмены примерили спортивную и кэжуал-одежду украинского онлайн-магазина PM Store. Мы расскажем, на что обращают внимание футболисты и как выбранная одежда отражает их жизненный настрой.

PM Store – первый официальный магазин бренда Parimatch. Онлайн-стор предоставляет широкий ассортимент функциональной и качественной одежды для любителей спорта. Философия магазина выходит далеко за рамки брендированной продукции. На смену скучным логотипам пришли крутые вещи с уникальными принтами и стильным дизайном.

Тарас Степаненко, полузащитник, вице-капитан "Шахтера", игрок национальной сборной Украины

В повседневной жизни я чаще всего ношу удобную и комфортную одежду. Преимущественно выбираю стиль sport casual, так как он уместен для любого повода. Мой будничный гардероб состоит из нейтральных цветов, среди самых любимых – серый, черный и белый. Как известно, одежда, которую мы носим, напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем. Я стремлюсь к тому, чтоб одежда отвечала нескольким критериям. Новшеству, харизме и спокойствию. На днях я примерил ассортимент PM Store. И понял – это безоговорочно мой стиль, отвечающий ключевым критериям выбора гардероба.

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Андрей Пятов, вратарь, капитан "Шахтера" и национальной сборной Украины

Вне поля я выбираю современную одежду, созвучную с последними трендами. Если обобщить, кэжуал-стиль мне ближе всего по духу и по функционалу. Причем особенно люблю кэжуал в черном, бежевом и зеленом цветах. Хотя на официальных приемах также комфортно себя чувствую и в деловом стиле. Не буду скрывать, участие в фотосессии PM Store меня приятно удивило. Ассортимент состоит из смелых и качественных вещей. Как бонус, одежда мега комфортная. Это мерч, заряженный на победу. Он подчеркивает те качества, которые для меня так важны – вызов, стиль и настойчивость.

Валерий Бондарь, защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины