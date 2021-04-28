Одежда, подчеркивающая характер. Степаненко, Пятов и Бондарь примерили кэжуал-коллекцию от PM Store
Три звездных футболиста "Шахтера" показали фанатами, как выглядит их повседневный гардероб. Вне поля Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Валерий Бондарь чаще всего выбирают функциональную и удобную одежду, способную подчеркнуть характер.
Спортсмены примерили спортивную и кэжуал-одежду украинского онлайн-магазина PM Store. Мы расскажем, на что обращают внимание футболисты и как выбранная одежда отражает их жизненный настрой.
Тарас Степаненко, полузащитник, вице-капитан "Шахтера", игрок национальной сборной Украины
В повседневной жизни я чаще всего ношу удобную и комфортную одежду. Преимущественно выбираю стиль sport casual, так как он уместен для любого повода. Мой будничный гардероб состоит из нейтральных цветов, среди самых любимых – серый, черный и белый.
Как известно, одежда, которую мы носим, напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем. Я стремлюсь к тому, чтоб одежда отвечала нескольким критериям. Новшеству, харизме и спокойствию. На днях я примерил ассортимент PM Store. И понял – это безоговорочно мой стиль, отвечающий ключевым критериям выбора гардероба.
Фотогалерея
Андрей Пятов, вратарь, капитан "Шахтера" и национальной сборной Украины
Вне поля я выбираю современную одежду, созвучную с последними трендами. Если обобщить, кэжуал-стиль мне ближе всего по духу и по функционалу. Причем особенно люблю кэжуал в черном, бежевом и зеленом цветах. Хотя на официальных приемах также комфортно себя чувствую и в деловом стиле.
Не буду скрывать, участие в фотосессии PM Store меня приятно удивило. Ассортимент состоит из смелых и качественных вещей. Как бонус, одежда мега комфортная. Это мерч, заряженный на победу. Он подчеркивает те качества, которые для меня так важны – вызов, стиль и настойчивость.
Валерий Бондарь, защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины
Скажу честно, любимая вещь в гардеробе – футболка ФК "Шахтер" с моим номером и фамилией. А вот в будничной жизни я частенько объединяю спортивные вещи с повседневными. К примеру, ношу джинсы и худи с кроссовками. Это удобно, комфортно и трендово. А вот любимых цветов в одежде, как таковых, нет. Для меня главное, чтоб чувствовался комфорт.
Мне кажется, спортсменам и любителям спорта в повседневной жизни не хватает одежды в стиле sport casual. Так что PM Store предложил уникальную линейку ассортимента. В этой одежде есть смелость дизайна и стиля. Ощущается статусность вещей. Подчеркивается целеустремленность характера. В общем, есть все, что мы спортсмены так любим.
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