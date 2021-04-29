Жажа: В первые месяцы в Украине у меня была одна мысль - зачем я на это подписался?

Экс-игрок " Металлиста " Жажа Коэльо в интервью журналу "Футбол" вспомнил времена выступлений за харьковскую команду.

— Когда вы приехали в Украину, какое впечатление оставила наша страна?

— Перед "Металлистом" я играл в Бельгии за "Генк" и "Вестерло". После Бразилии Бельгия показалась холодной. Но это я не знал, насколько дико холодно бывает в Украине! В первые месяцы у меня была одна мысль — зачем я на это подписался? Естественно, и сама страна мне показалась недружелюбной и неприветливой, а люди — какими-то подозрительными. Но прошло несколько месяцев, и я ближе познакомился с людьми. Они открылись с другой стороны, и мне стал нравиться Харьков. Да и дела быстро пошли в гору. Я ощутил безумную любовь как от болельщиков, так и от клуба. И как после этого можно было не полюбить Украину?!

— Вы больше не приезжали в Украину после того, как в третий раз покинули "Металлист"?

— Нет. Украину покинул в 2014-м, когда уже война шла полным ходом. Или в 2013-м? Нет, по-моему, в 2014-м.

— С кем-то из "Металлиста" поддерживаете отношения?

— С Эдмаром, Клейтоном Шавьером, Виллианом Гомесом, Моледо и... С теперешним игроком "Шахтера", вылетела фамилия из головы.

— Марлосом?

— Да! Также поддерживаю связь с Вадимом Комардиным и Евгением Красниковым.

— Пик Жажи в карьере — первые два года в "Металлисте"?

— У меня были хорошие этапы и в других клубах. Пик в "Металлисте" — да. Я объявился в Харькове, когда у команды еще почти не было европейской истории. До 2008 года "Металлист" ни разу не играл в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Поэтому первый мой год в "Металлисте" был самым важным! Мы прошли "Бешикташ" после поражения в Стамбуле 0:1. Я хорошо запомнил наш разговор в самолете на обратном пути. Все были подавлены. Маркевич обратился ко мне: "Жажа, ты знаешь, насколько ты важный игрок для "Металлиста". Я понял к чему он клонит и сказал: "Я выиграю вам эту дуэль. Выиграю вместе с командой. Не переживайте за исход харьковского матча".

Затем мы выдали потрясающее выступление в группе, когда побеждали "Олимпиакос", "Галатасарай" и "Бенфику". Так нас узнала Европа, и "Металлист" стали воспринимать серьезно во всем футбольном мире.

— Какие три игры с участием "Металлиста" пересмотрели бы сейчас?

— В первую очередь, конечно, ответную против "Бешикташа". И ответку с "Динамо" в Харькове в Кубке УЕФА. Безумная игра, я тоже забил издали, но, к сожалению, победы 3:2 не хватило. И, наверное, одну из игр с "Шахтером", когда я забил два мяча ("горнякам" Жажа забивал, но дубли не делал — авт.).