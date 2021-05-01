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Йовичевич - депрессия в Днепре, провал в Динамо, предложение от Реброва | ТаТоТаке

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Очередной выпуск программы будет полностью посвящен тренеру "Днепра-1"

Йовичевич - депрессия в Днепре, провал в Динамо, предложение от Реброва | ТаТоТаке

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич ответил не сложные и острые вопросы Михаила Спиваковского и Андрея Сенькива.

Ужасы в "Карпатах", украинские футболисты на радаре в Мончи, провал в Загребе, самая большая боль нашего футбола, падение и подъем "Днепра-1" и патриотизм - когда украинский язык будут учить все?

  • Главный конфликт в "Карпатах"
  • Зарплата тренера - это самое важное
  • Реальная причина ухода из "Карпат"
  • "Не понимаю". О нынешних Карпатах
  • Наиболее патриотическая тема интервью
  • Украинские игроки, которые были в списке Мончи
  • Что не так с Шведом?
  • Главная беда украинских футболистов
  • Почему отказал шейхам?
  • "Днепр-1" - это "Днепр"?
  • Насколько хорошо Йовичевич знает Украину?
  • Проблемы с зарплатами в "Днепре-1"

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В статье: Игорь Йовичевич ТаТоТаке
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