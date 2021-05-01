Йовичевич - депрессия в Днепре, провал в Динамо, предложение от Реброва | ТаТоТаке
Очередной выпуск программы будет полностью посвящен тренеру "Днепра-1"
фото - СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич ответил не сложные и острые вопросы Михаила Спиваковского и Андрея Сенькива.
Ужасы в "Карпатах", украинские футболисты на радаре в Мончи, провал в Загребе, самая большая боль нашего футбола, падение и подъем "Днепра-1" и патриотизм - когда украинский язык будут учить все?
- Главный конфликт в "Карпатах"
- Зарплата тренера - это самое важное
- Реальная причина ухода из "Карпат"
- "Не понимаю". О нынешних Карпатах
- Наиболее патриотическая тема интервью
- Украинские игроки, которые были в списке Мончи
- Что не так с Шведом?
- Главная беда украинских футболистов
- Почему отказал шейхам?
- "Днепр-1" - это "Днепр"?
- Насколько хорошо Йовичевич знает Украину?
- Проблемы с зарплатами в "Днепре-1"
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