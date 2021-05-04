Малиновский празднует день рождения

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский, сегодня, 4 мая, празднует свой 28-й День рождения.

Руслан родился в Житомире и является воспитанником житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера", за которые играл в соревнованиях ДЮФЛ. 9 апреля 2011 года начал свою карьеру в фарм-клубе "Шахтёр-3". В августе 2012 года выступал на правах аренды "Севастополь". Также в сезоне 2013/2014 он был отдан в аренду в луганскую "Зарю".

В январе 2016 года Руслан перешёл на правах аренды до конца сезона в бельгийский "Генк". Летом 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту".

В текущем сезоне в составе итальянского клуба украинец во всех турнирах провел 38 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.

Также на его счету 35 матчей за Национальную сборную Украины, в которых он отметился шестью голами.

Отметим, что "Аталанта" поздравила украинского полузащитника с днем рождения.