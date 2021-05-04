Малиновский празднует день рождения
Украинцу исполнилось 28 лет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский, сегодня, 4 мая, празднует свой 28-й День рождения.
Руслан родился в Житомире и является воспитанником житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера", за которые играл в соревнованиях ДЮФЛ. 9 апреля 2011 года начал свою карьеру в фарм-клубе "Шахтёр-3". В августе 2012 года выступал на правах аренды "Севастополь". Также в сезоне 2013/2014 он был отдан в аренду в луганскую "Зарю".
В январе 2016 года Руслан перешёл на правах аренды до конца сезона в бельгийский "Генк". Летом 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту".
В текущем сезоне в составе итальянского клуба украинец во всех турнирах провел 38 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.
Также на его счету 35 матчей за Национальную сборную Украины, в которых он отметился шестью голами.
Отметим, что "Аталанта" поздравила украинского полузащитника с днем рождения.
"Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина!", – сказано в сообщении.
Oggi un compleanno... esplosivo! ???????? З днем народження, Ruslan!! ????????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 3, 2021
There’s an... explosive birthday today! ???????? Many happy returns Malina!! ????
⠀#AuguriRuslan #Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/hKjd9BRAwZ
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