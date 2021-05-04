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Малиновский празднует день рождения

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Украинцу исполнилось 28 лет

Малиновский празднует день рождения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский, сегодня, 4 мая, празднует свой 28-й День рождения.

Руслан родился в Житомире и является воспитанником житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера", за которые играл в соревнованиях ДЮФЛ. 9 апреля 2011 года начал свою карьеру в фарм-клубе "Шахтёр-3". В августе 2012 года выступал на правах аренды "Севастополь". Также в сезоне 2013/2014 он был отдан в аренду в луганскую "Зарю".

В январе 2016 года Руслан перешёл на правах аренды до конца сезона в бельгийский "Генк". Летом 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту".

В текущем сезоне в составе итальянского клуба украинец во всех турнирах провел 38 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.

Также на его счету 35 матчей за Национальную сборную Украины, в которых он отметился шестью голами.

Отметим, что "Аталанта" поздравила украинского полузащитника с днем рождения.

"Сегодня... взрывной день рождения! Всего наилучшего, Малина!", – сказано в сообщении.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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prockop4uck (Киев)
04.05.2021 в 10:32
Фигасе. Я чёт думал ему около 24 и вся карьера впереди. А это уже наверное его пик.
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Djon (Киев)
04.05.2021 в 10:29
Бажаю Русланові здоров'я та удачі!
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rivnenskyi (Рівне)
04.05.2021 в 10:21
Руслану здоров'я, успіхів, стабільності і всього-всього! Хай росте великий))
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