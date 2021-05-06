Калиниченко: Коломойский оштрафовал меня на три зарплаты, поскольку я бастовал из-за невыплат

Бывший полузащитник сборной Украины и "Днепра" Максим Калиниченко рассказал о разговорах с бывшим владельцем днепровского клуба Игорем Коломойским.

"Два раза точно помню, что лично говорил с Коломойским. Один раз, когда он вызывал меня в первый мой приход в "Днепр". Нам денег не платили полгода, мы бастовали. Что-то набастовали, он вызвал дал за три месяца зарплату и сказал, что на три месяца я оштрафован, из-за того что бастовал. Ну, говорю и на том спасибо.

Второй раз — когда в футбол играли с ним и его друзьями. Мы командой из шести-семи человек, а он со своими друзьями-банкирами. Ему было интересно, как они сыграют: 11 человек против нас шестерых. Но это не личный разговор был, а так посидели в одной компании после футбола. Но я и не стремился к каким-то разговорам. Мне и так было понятно, если какие-то решения принимались по мне. Он своими руками создал этот клуб и разломал его. Не в моей компетенции это комментировать. Понимание есть. Хорошо это или плохо? Это его клуб.

Хозяин решил прикрутить вентиль и прикрутил. А без денег нет футбола. За то время, что "Днепр" жил хорошей, сытной жизнью, как и большинство клубов, менеджмент не был выстроен, стратегия. Как можно было зарабатывать деньги? Этого нет и сейчас, а тогда и подавно. Все жили одним днем: есть много денег, надо их хорошенько потратить, а не думать о будущем. Возможно, при наличии возможностей, "Днепр" мог стать другим клубом. Даже без таких финансовых вливаний, которые были в таком клубе", - сказал Калиниченко.