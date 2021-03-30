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Мандзюк: Утопить Днепр и сделать Днепр-1, думаю, это схема Коломойского

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Клуб должен ему большую сумму денег

Мандзюк: Утопить Днепр и сделать Днепр-1, думаю, это схема Коломойского

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Бывший игрок "Днепра" Виталий Мандзюк рассказал о долгах днепровского клуба перед ним.

- Не знаю схемы, но "Днепр" должен баснословные деньги. Наверное, проще сделать его банкротом и никому ничего не отдавать.

- Но ребята в последнее время играли вообще без зарплаты и премий. Все деньги ушли на реставрацию стадиона?

- Непонятно, на что они пошли. Говорят, нашими деньгами рассчитались с людьми, строившими стадион.

Мне должны большую сумму. Но кто должен? "Днепра" уже нет. Здесь двоякая ситуация. Многие говорят: "Буду судиться". С кем? С чем? Я им благодарен. Но что проще сделать: утопить команду и сделать "Днепр-1" или как там в схеме происходит. Думаю, это схема Коломойского.

Начали говорить о судах. С кем судиться? Нет команды, нет президента. Это все пустые разговоры. Клуб прекратил существование. Кому должны были - должны просто успокоиться, находить новые команды и не беспокоиться по этому поводу", - сказал Мандюзк.

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В статье: Виталий Мандзюк Днепр
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Комментарии (1)
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10 (Феодосия)
30.03.2021 в 10:11
В своё время по той же схеме была обанкрочена авиакомпания «Аеросвiт», а потом куплена МАУ. Скажите чья это схема?? Интересно, что владельцу невозможно что-либо предьявить по нашим законам.
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