  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Финал Лиги Европы, вылет Миная и оклад Де Дзерби в Шахтере. Главные новости за 6 мая. Аудио
В тренде

Финал Лиги Европы, вылет Миная и оклад Де Дзерби в Шахтере. Главные новости за 6 мая. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Финал Лиги Европы, вылет Миная и оклад Де Дзерби в Шахтере. Главные новости за 6 мая. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеФиналисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая

Расскажем, кто сыграет в решающем матче второго по значимости клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Бойкот "Миная", серебро донецкого "Шахтера", успехи "Руха" и "Ингульца", зарплата нового наставника "горняков", трансферные новости и слухи в рамках Украинской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...