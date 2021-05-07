Финал Лиги Европы, вылет Миная и оклад Де Дзерби в Шахтере. Главные новости за 6 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Расскажем, кто сыграет в решающем матче второго по значимости клубного европейского турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Бойкот "Миная", серебро донецкого "Шахтера", успехи "Руха" и "Ингульца", зарплата нового наставника "горняков", трансферные новости и слухи в рамках Украинской Премьер-лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.