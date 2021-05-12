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На президента Сум совершили покушение на убийство - более 10 ранений

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Сейчас жизни и здоровью Демьяненко ничего не угрожает

На президента Сум совершили покушение на убийство - более 10 ранений

Фото: fclsgroup.com

Новина українською

На президента футбольного клуба "Сумы" Геннадия Демьяненко совершили покушение на убийство. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сейчас жизни и здоровью Демьяненко ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры.

Как отметили в пресс-службе клуба, Демьяненко получил более десяти колото-резаных ранений. Органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство о покушении на убийство. Подозреваемый в преступлении задержан. Продолжается следствие.

Напомним, что апреле 2020 года "Сумы" были лишены статуса профессионального клуба и получили запрет на участие в соревнованиях ПФЛ на сезон.

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В статье: ПФК Сумы Геннадий Демьяненко
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Источник:
fclsgroup

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