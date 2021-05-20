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Севидов: Это беспредел. Буду обращаться в Лозанну

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(1 голосов)

Тренер не согласен с решением апелляционного комитета УАФ о пожизненном отстранении от футбола

Севидов: Это беспредел. Буду обращаться в Лозанну

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Известный украинский специалист Александр Севидов прокомментировал свое пожизненное отстранение от футбола, которое было принято сегодня на заседании Апелляционного комитета УАФ.

"Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь.

Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах "там услышали", "Там сказали".

Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS", - сказал Севидов.

Отметим, что 20 мая Апелляционный комитет УАФ пожизненно запретил Александру Севидову заниматься любой футбольной деятельностью. Апелляционный Комитет удовлетворил жалобу Комитета по этике и честной игры УАФ. Апелляция Севидова была полностью отклонена.

Ранее УАФ запретил Севидову любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет. Специалист был обвинен в организации договорных матчей во время работы в Сумах.

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В статье: Александр Севидов CAS ФК Минай УАФ
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Комментарии (2)
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sergkir
20.05.2021 в 21:39
Мы напишим в спортлото!
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.05.2021 в 21:38
А в CAS тебя встретят с цветами, как нашу сборную.
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