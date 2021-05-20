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Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил Севидова от футбола

Общие новости
(1 голосов)

Решение может быть обжаловано в CAS

Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил Севидова от футбола

fcilich.com

Новина українською

Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил тренера Александра Севидова от футбола.

Ранее Севидову запретили любую деятельность сроком на 5 лет из-за организации договорных матчей в ФК "Сумы".

Комитет по этике и честной игре и сам тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, а Севидов – ее полную отмену.

В итоге, рассмотрев дело, Апелляционный комитет поддержал иск Комитета по этике и честной игре и пожизненно отстранил тренера от футбола.

Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что последние пару месяцев Севидов работал тренером-консультантом в "Минае".

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В статье: Александр Севидов ФК Минай УАФ ФК Сумы
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Источник:
УАФ

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Комментарии (11)
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kamorka2000 (Запорожье)
20.05.2021 в 19:57
У нас как что то происходит, во всем виноват Севидов. Он что сам все организовует? Cам ставит, сам играет, сам сдает. Где остальные участники? Или все повесим на Севидова?
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
20.05.2021 в 19:51
Как специалист футбола - наверное он совсем не плохой тренер, но - жизнь расставляет свои коррективы
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.05.2021 в 19:18
Чеснейша людина, добрєйшей душі чєловєк.
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+2
0
Shilov 2020 (Кировоград )
20.05.2021 в 19:14
Кому то Севидов явно курган под двери навалил!
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+2
-1
avatar
fcchauka (Днепр)
20.05.2021 в 18:58
почему бы не посадить? почему так мягко?
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
20.05.2021 в 18:55
Будет консультантом на фавбете. Угадывать точный счёт матча
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+2
0
Cerega15 (Kherson)
20.05.2021 в 18:46
шо, опять?
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+4
0
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usovvictor (Kharkov)
20.05.2021 в 18:44
...доигрался..., а ведь для первой неплохой тренер вполне...
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
20.05.2021 в 18:45
...в эксперты и пойдет, куда еще...
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+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.05.2021 в 18:46
...в школу любую физруком...
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+2
0
avatar
Esfero (Львів)
20.05.2021 в 18:44
Перейде на постійну роботу на ua-football егзбертом
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+3
0


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