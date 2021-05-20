Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил Севидова от футбола
Решение может быть обжаловано в CAS
fcilich.com
Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил тренера Александра Севидова от футбола.
Ранее Севидову запретили любую деятельность сроком на 5 лет из-за организации договорных матчей в ФК "Сумы".
Комитет по этике и честной игре и сам тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, а Севидов – ее полную отмену.
В итоге, рассмотрев дело, Апелляционный комитет поддержал иск Комитета по этике и честной игре и пожизненно отстранил тренера от футбола.
Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Напомним, что последние пару месяцев Севидов работал тренером-консультантом в "
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