UA:Перший покажет плей-офф молодежного чемпионата Европы

"UA:Перший" и "Суспільне Спорт" покажут в прямом эфире четвертьфиналы, полуфиналы и финал молодежного чемпионата Европы-2021.

Параллельные четвертьфинальные матчи платформа "Суспільне Спорт" будет транслировать на нескольких стримах одновременно.

Комментировать матчи плей-офф будут спортивные журналисты и комментаторы Роберто Моралес и Вадим Шевякин.

31 мая – Испания против Хорватии, Нидерланды против Франции (18:50) и Португалия против Италии, Дания против Германии (21:50)

3 июня – Испания/Хорватия с победителем Португалия/Италия (18:50), Нидерланды/Франция с победителем Дания/Германия (21:50)

Финал состоится 6 июня. О времени начала матча станет известно позже.