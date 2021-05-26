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UA:Перший покажет плей-офф молодежного чемпионата Европы

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Также параллельные матчи будут на платформе "Суспільне спорт" на нескольких стримах

UA:Перший покажет плей-офф молодежного чемпионата Европы

Новина українською

"UA:Перший" и "Суспільне Спорт" покажут в прямом эфире четвертьфиналы, полуфиналы и финал молодежного чемпионата Европы-2021.

Параллельные четвертьфинальные матчи платформа "Суспільне Спорт" будет транслировать на нескольких стримах одновременно.

Комментировать матчи плей-офф будут спортивные журналисты и комментаторы Роберто Моралес и Вадим Шевякин.

31 мая – Испания против Хорватии, Нидерланды против Франции (18:50) и Португалия против Италии, Дания против Германии (21:50)

3 июня – Испания/Хорватия с победителем Португалия/Италия (18:50), Нидерланды/Франция с победителем Дания/Германия (21:50)

Финал состоится 6 июня. О времени начала матча станет известно позже.

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В статье: чемпионат Европы U-21 Телеканал UA:Перший
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Источник:
UA:Перший

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