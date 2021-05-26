Сын Луческу возглавит греческий клуб, где и станет самым высокооплачиваемым тренером
Ранее он тренировал эту команду
Eurosport
Сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Разван продолжит свою карьеру в чемпионате Греции.
Как сообщает портал sport.ro, новым клубом 52-летнего специалиста станет "ПАОК", где станет самым высокооплачиваемым тренером в Греции. Зарплата Луческу-младшего составит 1,85 млн евро в год, а в контракте, который будет рассчитан на 3 года, также будут предусмотрены различные бонусы.
Отметим, что с 2017-го по 2019 год Разван Луческу уже тренировал "ПАОК" и приводил клуб к чемпионскому титулу, а также дважды завоевал Кубок Греции. Последним местом работы Луческу-младшего был клуб "Аль-Хиляль".
Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что Разван может возглавить клуб, за который выступают три украинца.
Популярное сейчас
- Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная
- СМИ: Марлон станет первым приобретением Шахтера в эру Де Дзерби
- Срна: На поле Де Дзерби будет держать под давлением всю команду
- По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО