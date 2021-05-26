Сын Луческу возглавит греческий клуб, где и станет самым высокооплачиваемым тренером

Сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Разван продолжит свою карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает портал sport.ro, новым клубом 52-летнего специалиста станет "ПАОК", где станет самым высокооплачиваемым тренером в Греции. Зарплата Луческу-младшего составит 1,85 млн евро в год, а в контракте, который будет рассчитан на 3 года, также будут предусмотрены различные бонусы.

Отметим, что с 2017-го по 2019 год Разван Луческу уже тренировал "ПАОК" и приводил клуб к чемпионскому титулу, а также дважды завоевал Кубок Греции. Последним местом работы Луческу-младшего был клуб "Аль-Хиляль".

Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что Разван может возглавить клуб, за который выступают три украинца.