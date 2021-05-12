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Сын Луческу может возглавить клуб, за который выступают три украинца

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Ранее им интересовались команды из Серии А

Сын Луческу может возглавить клуб, за который выступают три украинца

Новина українською

Греческий "АЕК" всерьез рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера румынского специалиста Развана Луческу. Об этом сообщает румынское издание ProSport.

Источник ссылается на слова греческого журналиста Вангелиса Арнаутоглу. Отмечается, что президент "АЕКа" Димитрис Мелиссанидис скоро проведет встречу с сыном Мирчи Луческу.

Добавим, что за греческий клуб выступают три украинца – Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.

В феврале текущего года тренер был отправлен в отставку с поста главного тренера "Аль-Хилаля". За время работы в клубе Луческу успел выигрывать чемпионат Саудовской Аравии и Лигу чемпионов Азии.

Также, у 52-летнего румынского специалиста уже есть опыт работы в Греции. С 2014 по 2017 год он тренировал "Ксанти", а с 2017 по 2019 год – "ПАОК, " с которым выиграл чемпионат Греции и два кубка страны.

Напомним, что ранее СМИ информировали про то, что специалистом интересуются две команды из Серии А.

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В статье: Дмитрий Чигринский Мирча Луческу Евгений Шахов АЕК (Афины) Разван Луческу Олег Данченко
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Источник:
prosport.ro

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