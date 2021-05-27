  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ярославский: Харьковчане хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион деньги не выделять. Так не бывает
В тренде

Ярославский: Харьковчане хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион деньги не выделять. Так не бывает

Общие новости
(4 голосов)

На первых порах бизнесмен обещает вкладывать свои средства в футбольную инфраструктуру города

Ярославский: Харьковчане хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион деньги не выделять. Так не бывает

Новина українською

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский, который занимается возрождением клуба, в интервью "Телеграфу" рассказал о том, кто и как, по его мнению, должен восстанавливать пришедшую в упадок футбольную инфраструктура Харьков.

– В Харькове разворачивается дискуссия вокруг того, что на стадион, на базу, на инфраструктуру нужно выделять средства. В соцсетях интересуются: зачем городу тратить бюджетные средства на спортивную инфраструктуру при большом количестве более бытовых проблем?

– А как вы посмотрите, если УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей? И как посмотрят в соцсетях? Они ж хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион не выделять. Но так не бывает.

– Представим ситуацию: к вам подходит обычный харьковчанин и говорит: "Я налогоплательщик и не хочу, чтобы мои деньги выделялись на стадион". Чтобы бы вы ответили?

– Во-первых, я не решаю вопрос денег налогоплательщиков. Я ж не распорядитель бюджета города или области. Поэтому ко мне такой болельщик не подойдёт. То есть, это вопрос не ко мне.

– На каких договоренностях будет осуществляться взаимодействие клуба со стадионом, базой и академией? Собирается ли "Металлист" в будущем выкупить у города всю эту инфраструктуру?

– Об этом рано говорить. Сейчас важно провести все юридические моменты, чтобы это все структурировать, потому что все находится в разобранном состоянии. Там до конца не прописана никакая структура собственности. Несмотря на то, что столько времени прошло – часть инфраструктуры в подвешенном состоянии, вообще нигде не отражена. А там посмотрим. Когда она перейдет, я надеюсь, город ее структурирует и будем смотреть. Но инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать.

– Эти деньги безвозвратные?

– Я не знаю. Пока нужно приводить все в порядок, потому что мы рискуем оказаться в ситуации, при которой УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей. Если он будет в том состоянии, в котором он есть сегодня. Это самое важное, что следует отметить. Это не просто восстановление ради красоты или чего-то, это восстановление ради того, чтобы стадион был аттестован для проведения еврокубковых матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
28.05.2021 в 01:23
Ще нічого не зробив, а вже чогось вимагає.
Ответить
0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.05.2021 в 00:15
Мне непонятно одно: почему бы это УЕФА не допустил в нынешнем состоянии стадион Металлист к еврокубкам? Кроты там группу ЛЧ играли ещё в прошлом году, а сборная вот проводит там международные(!!!), товарищеские игры! Почему УЕФА вдруг на нас ополчилось? Или кто-то просто хочет денежки отмыть?)))
Ответить
+4
-1
Камонплей
28.05.2021 в 00:13
То Мотор-Січ йому з китайцями дай, тепер гроші на клуб йому дай. Нехай в курченка з допою просить.
Ответить
+4
-1
avatar
fcchauka (Днепр)
27.05.2021 в 23:56
Вот нытик, просто запарил ныть. Ему бы тихо в тряпочку, а он устроил гендель. Я б вообще запрет пожизненный ему дал заниматься футболом. И вообще всех харьковских промосковских на кол!
Ответить
+7
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.05.2021 в 00:10
А с чего ты взял, что Ярославский "промосковский"?
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...