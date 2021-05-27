Ярославский: Харьковчане хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион деньги не выделять. Так не бывает

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский, который занимается возрождением клуба, в интервью "Телеграфу" рассказал о том, кто и как, по его мнению, должен восстанавливать пришедшую в упадок футбольную инфраструктура Харьков.

– В Харькове разворачивается дискуссия вокруг того, что на стадион, на базу, на инфраструктуру нужно выделять средства. В соцсетях интересуются: зачем городу тратить бюджетные средства на спортивную инфраструктуру при большом количестве более бытовых проблем?

– А как вы посмотрите, если УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей? И как посмотрят в соцсетях? Они ж хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион не выделять. Но так не бывает.

– Представим ситуацию: к вам подходит обычный харьковчанин и говорит: "Я налогоплательщик и не хочу, чтобы мои деньги выделялись на стадион". Чтобы бы вы ответили?

– Во-первых, я не решаю вопрос денег налогоплательщиков. Я ж не распорядитель бюджета города или области. Поэтому ко мне такой болельщик не подойдёт. То есть, это вопрос не ко мне.

– На каких договоренностях будет осуществляться взаимодействие клуба со стадионом, базой и академией? Собирается ли "Металлист" в будущем выкупить у города всю эту инфраструктуру?

– Об этом рано говорить. Сейчас важно провести все юридические моменты, чтобы это все структурировать, потому что все находится в разобранном состоянии. Там до конца не прописана никакая структура собственности. Несмотря на то, что столько времени прошло – часть инфраструктуры в подвешенном состоянии, вообще нигде не отражена. А там посмотрим. Когда она перейдет, я надеюсь, город ее структурирует и будем смотреть. Но инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать.

– Эти деньги безвозвратные?

– Я не знаю. Пока нужно приводить все в порядок, потому что мы рискуем оказаться в ситуации, при которой УЕФА не допустит стадион "Металлист" к проведению еврокубковых матчей. Если он будет в том состоянии, в котором он есть сегодня. Это самое важное, что следует отметить. Это не просто восстановление ради красоты или чего-то, это восстановление ради того, чтобы стадион был аттестован для проведения еврокубковых матчей.