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Женская сборная Украины проиграла Японии со счетом 0:8

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(1 голосов)

Матч не задался

Женская сборная Украины проиграла Японии со счетом 0:8

instagram.com/uafwomen

Новина українською

Женская сборная Украины провела гостевой товарищеский матч против Японии.

Встреча проходила в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола и с целью подготовки команд к официальным матчам. Противостояние между сборными Японии и Украины стало первым в истории этих команд. Игра состоялась в городе Хиросима.

В рейтинге женских сборных ФИФА японки занимают одиннадцатое место, тогда как Украинский - тридцать первый.

Практически весь матч соперницы сине-желтых доминировали и забили по четыре мяча в каждом из таймов. Уже на пятой минуте после ошибки в обороне наши девушки позволили японкам открыть счет. Ближе к перерыву хозяйки забили еще трижды.

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Во втором тайме ситуация не изменилась. Японки продолжали давить за счет фланговых передач, наносили мощные удары. В итоге оппонентки остановились на отметке в восемь забитых мячей.

Япония - Украина - 8:0 (4:0)

Голы: Шиокоши (5, 41), Ивабучи (30, 58), Такарада (38), Сугита (80), Танака (89, с пенальти), Момики (90).

Украина: Санина (Бондарчук, 82), Филенко, Подольская (Корсун, 46), Шматко, Басанская, Кунина (Христюк, 76), Петрик (Кочнева, 34), Овдийчук, Калинина, Малахова (Г. Воронина, 46), Козлова (Андрухив, 60).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 17:53
Было бы стыдно после такого поражения на футболке носить надпись СЛАВА УКРАИНЕ!
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 17:40
Вот вам результат формального выполнения требований по женским командам: набрали "профессионалок", а потом в сборную выбрать некого....
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