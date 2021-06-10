Женская сборная Украины проиграла Японии со счетом 0:8
Матч не задался
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Женская сборная Украины провела гостевой товарищеский матч против Японии.
Встреча проходила в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола и с целью подготовки команд к официальным матчам. Противостояние между сборными Японии и Украины стало первым в истории этих команд. Игра состоялась в городе Хиросима.
В рейтинге женских сборных ФИФА японки занимают одиннадцатое место, тогда как Украинский - тридцать первый.
Практически весь матч соперницы сине-желтых доминировали и забили по четыре мяча в каждом из таймов. Уже на пятой минуте после ошибки в обороне наши девушки позволили японкам открыть счет. Ближе к перерыву хозяйки забили еще трижды.
Во втором тайме ситуация не изменилась. Японки продолжали давить за счет фланговых передач, наносили мощные удары. В итоге оппонентки остановились на отметке в восемь забитых мячей.
Япония - Украина - 8:0 (4:0)
Голы: Шиокоши (5, 41), Ивабучи (30, 58), Такарада (38), Сугита (80), Танака (89, с пенальти), Момики (90).
Украина: Санина (Бондарчук, 82), Филенко, Подольская (Корсун, 46), Шматко, Басанская, Кунина (Христюк, 76), Петрик (Кочнева, 34), Овдийчук, Калинина, Малахова (Г. Воронина, 46), Козлова (Андрухив, 60).
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