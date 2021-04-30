Женская сборная Украина в группе отбора ЧМ-2023 сыграет с Испанией и Шотландией

Женская сборная Украины узнала соперников по квалификации на ЧМ-2023.

Украина в жеребьёвке была в третьей корзине и попала в группу В, где встретится с Испанией, Шотландией, Венгрией и Фарерскими островами.

Победители групп (всего 9) автоматически выйдут на ЧМ.

Девять команд, занявшие вторые места в группах, выступать в плей-офф, который будет состоять из двух этапов, причем три лучшие команды попадут сразу во второй раунд.

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Из Европы на ЧМ могут попасть 11 команд и еще одна – в случае прохождения межконтинентального плей-офф раунда.

Поединки группового раунда будут проходить с сентября 2021 по сентябрь 2022.

ЧМ пройдет в Австралии и Новой Зеландии, которые получили автоматические путевки.