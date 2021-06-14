Поражение Украины, состояние Эриксена и трансфер Шахтера. Главные новости за 13 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Украина в драматичном поединке проиграла Нидерландам, но и это не все наши новости на сегодня. Победа австрийцев в матче с Северной Македонией, успех англичан против хорватов, состояние хавбека Дании Кристиана Эриксена, длительность контракта новичка донецкого "Шахтера" и результаты первых поединков Кубка Южной Америки. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.