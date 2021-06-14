Поражение Украины, состояние Эриксена, трансфер Шахтера. Главные новости за 13 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 июня

Матч против Нидерландов складывался для наших футболистов очень непросто. В первом тайме хозяева владели ощутимым преимуществом и лишь мастерство Георгия Бущана позволило избежать пропущенного мяча. Но после перерыва голландцы таки добились своего - Вейналдум вколотил в сетку пустых ворот после того, как Бущан сыграл на перехвате. За несколько минут Вегхорст удвоил преимущество Нидерландов. Казалось, шансов у сине-желтых нет никаких. Но отличный удар Андрея Ярмоленко на 75-й минуте восстановил надежду. На 79-й Яремчук вообще сравнял счет, замкнув подачу от Малиновского. Но удержать ничью украинцы не смогли - на 85-й Дюмфрис замкнул подачу с фланга и принес Нидерландам победу со счетом 2:1.

В другом матче группы С соперники обменялись голами в первом тайме. Ляйнер вывел Австрию вперед, но Пандев забил исторический для своей страны гол через десять минут. Во втором тайме шансы были как у одних, так и у других, но класс Австрии все же выше. Сначала Грегорич вывел свою команду вперед, а затем Арнаутович закрепил преимущество - 3:1 в пользу австрийцев, которые возглавили наш квартет. Следующие матчи в группе С состоятся 17 июня.

Это была достаточно ровная и прагматичная игра, в которые англичане сначала пытались диктовать условия, но хорваты довольно быстро выровняли ситуацию. В конце концов, все решил единственный гол, организованный Калвином Филиппсом из «Лидса» - после его паса Стерлинг забил победный мяч. Уже в понедельник в группе D в игру вступят Шотландия и Чехия.

Как сообщил врач сборной Дании, состояние Кристиана Эриксена стабильно, его тесты в порядке. Хавбек находится в сознании и чувствует себя нормально, общается с врачами и говорил с партнерами по команде. При этом до сих пор не озвучены вероятные причины случившегося.

Собственно, о переходе Педриньо лиссабонская «Бенфика» сообщила еще 9 июня, сейчас же «Шахтер» раскрыл детали. Контракт 23-летнего вингера с донецким клубом рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 18 млн евро. Также генеральный директор горняков Сергей Палкин заявил, что на следующей неделе «Шахтер» оформит еще один трансфер. Ранее СМИ сообщали, что донецкий клуб ведет переговоры по поводу форварда «Аякса».

Стартовал Копа Америка

В ночь на понедельник состоялись два матча в Кубке Южной Америки. Бразилия не оставила шансов Венесуэле, забив три сухих мяча. Отличились Маркиньос, Неймар, который реализовал пенальти, и Габриэль Барбоза. Колумбии хватило единственного гола, чтобы одолеть Эквадор. Автором результативного удара стал Кардона. В ночь на вторник сыграют Аргентина - Чили и Парагвай - Боливия.