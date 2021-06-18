Украина - Северная Македония, Зинченко и коррупционная схема| ТаТоТаке №234
Новый выпуск футбольной программы
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№234) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первую за 9 лет победу сборной Украины на Евро. Почему мы порвали Северную Македонию в первом тайме, но растворились во втором? Кто лелека, а кто бобер матча? Что ждет сборную дальше?
Кроме того, в выпуске - космический инсайд о том, почему Зинченко играл на Евро-2016, детали вакуума в "Десне", поедут ли наши сборники в топ-чемпионаты?
- Был ли конфликт Ярмоли и Марлоса?
- Украина забила очень легко
- Яремчук едет в топ-чемпионат?
- Человек, который все изменил
- Пандев - это Милевский
- А что с пенальти?
- В чем македонцы точно лучшие
- Лелеки матча
- Бобер матча?
- Космический инсайд о Фоменко, Зинченко и Евро-2016
- А Шевченко что?
- Треш в Десне
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Украинский футболист принял участие в ролике в знак поддержки Кристиана Эриксена
- Расписание и результаты Евро-2020
- Вест Хэм готов выслушать предложения по Ярмоленко. На горизонте маячит Галатасарай
- Весь тренерский штаб клуба Первой лиги ушел в отставку
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 11:40
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...