Украина - Северная Македония, Зинченко и коррупционная схема| ТаТоТаке №234

В новом выпуске ТаТоТаке (№234) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первую за 9 лет победу сборной Украины на Евро. Почему мы порвали Северную Македонию в первом тайме, но растворились во втором? Кто лелека, а кто бобер матча? Что ждет сборную дальше?

Кроме того, в выпуске - космический инсайд о том, почему Зинченко играл на Евро-2016, детали вакуума в "Десне", поедут ли наши сборники в топ-чемпионаты?