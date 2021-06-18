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Украина - Северная Македония, Зинченко и коррупционная схема| ТаТоТаке №234

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Новый выпуск футбольной программы

Украина - Северная Македония, Зинченко и коррупционная схема| ТаТоТаке №234

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№234) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первую за 9 лет победу сборной Украины на Евро. Почему мы порвали Северную Македонию в первом тайме, но растворились во втором? Кто лелека, а кто бобер матча? Что ждет сборную дальше?

Кроме того, в выпуске - космический инсайд о том, почему Зинченко играл на Евро-2016, детали вакуума в "Десне", поедут ли наши сборники в топ-чемпионаты?

  • Был ли конфликт Ярмоли и Марлоса?
  • Украина забила очень легко
  • Яремчук едет в топ-чемпионат?
  • Человек, который все изменил
  • Пандев - это Милевский
  • А что с пенальти?
  • В чем македонцы точно лучшие
  • Лелеки матча
  • Бобер матча?
  • Космический инсайд о Фоменко, Зинченко и Евро-2016
  • А Шевченко что?
  • Треш в Десне

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 11:40
Вот в чем весь "талант" Зинченка...
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