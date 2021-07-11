Хенесс: У Баварии год пандемии. Но когда у тебя спонсоры целый Катар или Абрамович - можно тратить
Ули высказался насчет кризиса в футболе
Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мыслями насчет трансферной политики клубов во время пандемии.
"Бавария" – один из немногих клубов, всерьез воспринимающих экономический кризис. Мы объявили этот год годом пандемии. В течение года станет понятно, вернутся ли зрители, что будет со спонсорами. Когда все это прояснится, то можно будет снова инвестировать средства.
Впрочем, понятно, что когда у тебя есть спонсоры типа целого Катара или у тебя есть Роман Абрамович, тратить можно свободно", – рассказал Хенесс.
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Источник:Twitter Bayern & Germany
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