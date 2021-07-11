  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хенесс: У Баварии год пандемии. Но когда у тебя спонсоры целый Катар или Абрамович - можно тратить
В тренде

Хенесс: У Баварии год пандемии. Но когда у тебя спонсоры целый Катар или Абрамович - можно тратить

Общие новости
(1 голосов)

Ули высказался насчет кризиса в футболе

Хенесс: У Баварии год пандемии. Но когда у тебя спонсоры целый Катар или Абрамович - можно тратить

Новина українською

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мыслями насчет трансферной политики клубов во время пандемии.

"Бавария" – один из немногих клубов, всерьез воспринимающих экономический кризис. Мы объявили этот год годом пандемии. В течение года станет понятно, вернутся ли зрители, что будет со спонсорами. Когда все это прояснится, то можно будет снова инвестировать средства.

Впрочем, понятно, что когда у тебя есть спонсоры типа целого Катара или у тебя есть Роман Абрамович, тратить можно свободно", – рассказал Хенесс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Bayern & Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romeo1990ish (Червоноград)
11.07.2021 в 19:01
Так в вас спонсор Путін)))
Ответить
0
0
Алекс1955 (Донецк)
11.07.2021 в 19:17
Кажется, у Шальке Газпром.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
11.07.2021 в 19:31
С каких это пор Ауди принадлежит рашкованам??
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...