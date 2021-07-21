Спарринги Динамо и Шахтера, успехи украинцев в Лиге чемпионов, топ-интерес к Нещерету. Главные новости за 20-е июля

UA-Футбол собрал для вас самые главные новости за последние сутки, 20-го июля

Киевское "Динамо" играло против именитого баскского "Атлетика", но не показало содержательной игры. Как следствие – поражение 0:1. Это был последний спарринг киевлян на этом сборе, но не последний перед стартом в УПЛ.

Донецкий "Шахтер", в свою очередь, разгромил своего соперника в товарищеском матче 5:0. Но соперник был куда проще – киевская "Оболонь". Для "горняков" это была генеральная репетиция перед стартом УПЛ.

Здесь отличились украинцы. "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба в гостях победил "Алашкерт" 1:0, а "Ференцварош" с нашими Игорем Харатиным и Александром Зубковым осилил "Жальгирис" 2:0. Харатин записал в свой актив участие в голевой атаке.

Из других результатов можно отметить победы "Динамо" (Загреб), "Рапида" (Вена) и ничью "Селтика" с "Мидтьюлланном".

Сообщается, что скауты "Ювентуса" наводили справки по юному голкиперу киевского "Динамо" Руслану Нещерету. Правда, о каком-то предметном интересе речь не идет. Источник отмечает, что "Юве" не готов платить за молодого вратаря ту цену, которую хочет "Динамо".

Нещерет, напомним, сейчас восстанавливается от травмы.

Противостояние в Харькове продолжается. Как написал у себя в фейсбуке Андрей Неделин, исполнительный директор МХ 1925, раздевалку, которая была оформлена в цветах харьковского клуба, вот-вот дебютирующего в УПЛ, переоформили под цвет возрожденного "Металлиста".

"Металлист", куда вернулся Александр Ярославский, в следующем сезоне будет играть в Первой Лиге.

Речь о молодом защитнике Винисиусе Тобиасе, который присоединится к "горнякам" в феврале 2022-го – как только ему исполнится восемнадцать.

Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будет выплачено в феврале 2022-го года. Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.

СМИ удалось выяснить, что Мирча Луческу во время швейцарского сбора "Динамо" забраковал шестерых игроков, среди которых Влад Супряга и Бенито. Они дальше не будут готовиться к сезону с основой. В то же время источники сообщают о том, что венесуэльский нападающий Рамирес максимально близок к переходу в расположение чемпиона Украины.