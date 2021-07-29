Карпаты Смалийчука выпустили лимитированную серию формы в честь спонсоров клуба на Patreon - ФОТО
Выглядит неплохо
patreon.com/fckarpatylviv
"
На форму будут нанесены все 563 фамилии патронов, которые принесли команде 600 тысяч гривен.
Первую партию футболок клуб раздаст бесплатно всем тем, кто стал патроном не позже 9 февраля и остается спонсором команды до сих пор.
Если желающих будет больше, чем текущее количество имеющихся футболок, то приоритет будет отдаваться подписчикам с самыми большими суммами пожертвования, и тем, кто первыми напишут свой размер в комментариях на странице Patreon "Карпат".
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