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Карпаты Смалийчука выпустили лимитированную серию формы в честь спонсоров клуба на Patreon - ФОТО

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Выглядит неплохо

Карпаты Смалийчука выпустили лимитированную серию формы в честь спонсоров клуба на Patreon - ФОТО

patreon.com/fckarpatylviv

Новина українською

"Карпаты" Смалийчука выпустят лимитированную серию красно-черной формы в честь спонсоров клуба на Patreon.

На форму будут нанесены все 563 фамилии патронов, которые принесли команде 600 тысяч гривен.

Первую партию футболок клуб раздаст бесплатно всем тем, кто стал патроном не позже 9 февраля и остается спонсором команды до сих пор.

Если желающих будет больше, чем текущее количество имеющихся футболок, то приоритет будет отдаваться подписчикам с самыми большими суммами пожертвования, и тем, кто первыми напишут свой размер в комментариях на странице Patreon "Карпат".

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В статье: Карпаты (расформирован 2021) (Львов)
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Комментарии (1)
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Андрей(Киев) (Киев)
29.07.2021 в 20:05
Смалийчук иди в ж....опу.
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