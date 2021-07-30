MEGOGO еще три года останется транслятором матчей чемпионата Франции в Украине
Медиасервис продолжает активно работать на футбольном медиарынке
Медиасервис MEGOGO продлил действие эксклюзивных прав від beIN Sport на показ
Новое соглашение рассчитано еще на три года.
Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
Первое событие сезона запланировано на 1 августа – матч за Суперкубок между "Лиллем" и "ПСЖ".
Ну а старт самого чемпионата намечен на 6 августа.
Напомним, что MEGOGO также эксклюзивно транслирует в Украине матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Кубка Америки и чемпионата Бразилии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Хаммо проиграл бой за бронзу на Олимпиаде в Токио
- Без Ворсклы, но с Колосом. Сформированы все пары третьего раунда квалификации Лиги конференций
- Вылет Ворсклы, новый клуб Зозули, возвращение ван Дейка. Главные новости за 29 июля
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...