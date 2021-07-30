MEGOGO еще три года останется транслятором матчей чемпионата Франции в Украине

Медиасервис MEGOGO продлил действие эксклюзивных прав від beIN Sport на показ чемпионата Франции – Ligue 1 в Украине.

Новое соглашение рассчитано еще на три года.

Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Первое событие сезона запланировано на 1 августа – матч за Суперкубок между "Лиллем" и "ПСЖ".

Ну а старт самого чемпионата намечен на 6 августа.

Напомним, что MEGOGO также эксклюзивно транслирует в Украине матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Кубка Америки и чемпионата Бразилии.