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MEGOGO еще три года останется транслятором матчей чемпионата Франции в Украине

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Медиасервис продолжает активно работать на футбольном медиарынке

MEGOGO еще три года останется транслятором матчей чемпионата Франции в Украине

Новина українською

Медиасервис MEGOGO продлил действие эксклюзивных прав від beIN Sport на показ чемпионата Франции – Ligue 1 в Украине.

Новое соглашение рассчитано еще на три года.

Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Первое событие сезона запланировано на 1 августа – матч за Суперкубок между "Лиллем" и "ПСЖ".

Ну а старт самого чемпионата намечен на 6 августа.

Напомним, что MEGOGO также эксклюзивно транслирует в Украине матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Кубка Америки и чемпионата Бразилии.

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В статье: Megogo
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