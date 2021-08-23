  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывший бразильский защитник Динамо поздравил Украину с Днем флага
В тренде

Бывший бразильский защитник Динамо поздравил Украину с Днем флага

Общие новости
(2 голосов)

Данило Силва всегда пользовался уважением среди болельщиков

Бывший бразильский защитник Динамо поздравил Украину с Днем флага

Новина українською

Бразильский защитник Данило Силва, который в течение семи лет защищал цвета киевского "Динамо", на своей странице в Instagram поздравил украинцев с Днем государственного флага. Он разместил свое фото с украинским флагом.

Напомним, что Силва перешел в "Динамо" в 2010 году, в составе киевского клуба дважды становился чемпионом УПЛ и дважды выигрывал национальный кубок. Всего за "Динамо" он сыграл 222 матча, в которых забил три мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Данило Силва
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
djeff2015 (Запорожье)
23.08.2021 в 22:52
Спасибо
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...