Бывший бразильский защитник Динамо поздравил Украину с Днем флага

Бразильский защитник Данило Силва, который в течение семи лет защищал цвета киевского "Динамо", на своей странице в Instagram поздравил украинцев с Днем государственного флага. Он разместил свое фото с украинским флагом.

Напомним, что Силва перешел в "Динамо" в 2010 году, в составе киевского клуба дважды становился чемпионом УПЛ и дважды выигрывал национальный кубок. Всего за "Динамо" он сыграл 222 матча, в которых забил три мяча.