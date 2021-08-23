Бывший бразильский защитник Динамо поздравил Украину с Днем флага
Данило Силва всегда пользовался уважением среди болельщиков
Бразильский защитник Данило Силва, который в течение семи лет защищал цвета киевского "Динамо", на своей странице в Instagram поздравил украинцев с Днем государственного флага. Он разместил свое фото с украинским флагом.
Напомним, что Силва перешел в "Динамо" в 2010 году, в составе киевского клуба дважды становился чемпионом УПЛ и дважды выигрывал национальный кубок. Всего за "Динамо" он сыграл 222 матча, в которых забил три мяча.
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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
23.08.2021 в 22:52
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