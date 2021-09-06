Эдмар: Болею за оба Металлиста. И за Волчанск тоже
Больше Металлистов, хороших и разных
Экс-игрок сборной Украины Эдмар рассказал, за какие украинские клубы он сейчас болеет.
– Настоящим "Металлистом" считаю тот, который будет носить эмблему клуба. Тем более, сейчас вернулся в клуб Александр Ярославский. "
Мне будет сложно говорить, что какой-то "Металлист" настоящий, а какой-то нет. Возвращение "Металлиста"? Красников занимается клубом 24 часа в сутки, он старается сделать топ-команду, он умеет это делать.
Он и Ярославский – амбициозные люди. Посмотрим, получится ли у них, но они могут что-то сделать. У меня никогда не было никаких конфликтов с ними.
- Ты за какой "Металлист" болеешь?
– За все. И за "Волчанск" тоже.
Популярное сейчас
- "Что-то осталось за кулисами". Денисов - о ситуации между УАФ и Шевченко
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
- Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО