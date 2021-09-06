Эдмар: Болею за оба Металлиста. И за Волчанск тоже

Экс-игрок сборной Украины Эдмар рассказал, за какие украинские клубы он сейчас болеет.

– Настоящим "Металлистом" считаю тот, который будет носить эмблему клуба. Тем более, сейчас вернулся в клуб Александр Ярославский. " Металлист 1925 " начинал с другими людьми. Но я всегда говорил, что в Харькове должна быть своя команда.

Мне будет сложно говорить, что какой-то "Металлист" настоящий, а какой-то нет. Возвращение "Металлиста"? Красников занимается клубом 24 часа в сутки, он старается сделать топ-команду, он умеет это делать.

Он и Ярославский – амбициозные люди. Посмотрим, получится ли у них, но они могут что-то сделать. У меня никогда не было никаких конфликтов с ними.

- Ты за какой "Металлист" болеешь?

– За все. И за "Волчанск" тоже.