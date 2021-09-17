Провал Зари, дедлайн Кумана и новая сборная для Шевченко? Главные новости за 16.09. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Заря" полностью провалилась в поединке 1-го тура Лиги конференций, но и это не все наши новости на сегодня. Интерес к Андрею Шевченко со стороны турецкой сборной, рейтинги ФИФА и УЕФА, обновления контрактов из Германии и Англии, желание таланта "Барселоны", дальнейшая судьба Кумана в Каталонии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.