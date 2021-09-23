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Шахтер разбил Динамо, а Ярмоленко выбил МЮ. Главные новости за 22.09. Аудио

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Шахтер разбил Динамо, а Ярмоленко выбил МЮ. Главные новости за 22.09. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеШахтер разгромил Динамо в Суперкубке, Ярмоленко выбил МЮ. Главные новости за 22 сентября

Фаворит Суперкубка полностью провалил игру и по делу уступил команде Де Дзерби, но и это не все наши новости на сегодня. В четвертьфинал Кубка Украины вышло четыре клуба УПЛ, "Реал" продолжает набирать, Ярмоленко принял участие в вылете "МЮ", "Юве" помучался на поле аутсайдера, а "ПСЖ" вновь натужно победил в Лиге 1. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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