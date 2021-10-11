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Умер первый чемпион СССР в составе киевского Динамо Анатолий Сучков

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(1 голосов)

Светлая память легендарному футболисту и человеку

Умер первый чемпион СССР в составе киевского Динамо Анатолий Сучков

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

В воскресенье, 10 октября, на 87-м году жизни перестало биться сердце бывшего футболиста и селекционера киевского "Динамо", первого чемпиона СССР в составе украинской команды Анатолия Сучкова.

Причины смерти не уточняются.

Он защищал цвета киевского клуба в 1959-1964 годах. Сучков становился чемпионом СССР в 1961 году в составе "бело-синих". Это была первая победа в первенстве для "Динамо". Позже он работал тренером-селекционером в клубе по приглашению легендарного Валерия Лобановского.

Бывший защитник в Украине успел поиграть за запорожский "Металлург", севастопольский "СКЧФ", а завершал карьеру футболиста в львовских "Карпатах" (1964-1966 годы). Сучков имел опыт работы тренером Буковины, "Металлурга З", а также молодежной сборной Украины.

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В статье: Анатолий Сучков
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Ураган (Запорожье)
11.10.2021 в 15:43
Хотелось бы почитать его интервью о первом чемпионство. Тогда это была настоящая заруба с четырьмя московскими командами.
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