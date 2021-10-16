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Спартак опроверг переход украинского защитника Шахтера в московский клуб

Общие новости
(1 голосов)

Информация оказалась фейком

Спартак опроверг переход украинского защитника Шахтера в московский клуб

Новина українською

Сегодня, 16 октября, блоггер Евгений Кузьменко опубликовал информацию о переходе защитника донецкого "Шахтера", который сейчас находится в аренде в "Мариуполе", Марка Мампасси в московский "Спартак". Трансфер должен был состояться зимой, а сумма должна была составить три миллиона евро.

Правда, пресс-служба московского клуба опровергла эту информацию. Ее глава Дмитрий Зеленов назвал этот "инсайд" фейком.

Отметим, что также Мампасси является игроком юниорской сборной Украины: за команду U-19 в его активе три матча. Марк родился в Донецке и является воспитанником "горняков".

Напомним, что до конца сезона защитник должен провести на правах аренды в "Мариуполе".

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В статье: Шахтер (Донецк) Спартак (Москва) Марк Мампасси
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Источник:
sport-express

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Комментарии (9)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 15:00
клоуны тупые, из какого клуба в дупамо пришёл шкурин??? не важно, что он белорус, не важно, что аренда, важно, что дупамо платит деньги команде страны-агрессора!!!
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0
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Динамист (Киев)
16.10.2021 в 14:47
FC Energy (Новая Каховка) дурачек это ты,шутка была по доброму,а ты со своим расизмом орешь как баба на рынке,что потеляла десятку а орет,что украли.Лечись дыбил
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.10.2021 в 14:42
Дурачки рассисты снова активизировались
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0
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Ракицкий (Питер)
16.10.2021 в 14:36
В Спартаке Марко мог опыт получить,вместо сидения на месте в Ильичевце.Жаль фейк
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0
-1
MaximSK (Киев)
16.10.2021 в 14:53
Если бы он туда перешел, никогда бы не смог потом сыграть за сборную Украину.
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0
0
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Ракицкий (Питер)
16.10.2021 в 15:10
А он нужен сборной ?
0
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DesnaUA (Чернигов)
16.10.2021 в 14:28
Коренной)
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0
0
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Динамист (Киев)
16.10.2021 в 14:26
Такого козака чуть не потеряли,в рашке сразу бы поняли,что хохол
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+1
0
Only DK (Kyiv)
16.10.2021 в 14:22
Я бы не удивился. Сепарюги они такие
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+1
-1


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