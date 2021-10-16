Спартак опроверг переход украинского защитника Шахтера в московский клуб

Сегодня, 16 октября, блоггер Евгений Кузьменко опубликовал информацию о переходе защитника донецкого "Шахтера", который сейчас находится в аренде в "Мариуполе", Марка Мампасси в московский "Спартак". Трансфер должен был состояться зимой, а сумма должна была составить три миллиона евро.

Правда, пресс-служба московского клуба опровергла эту информацию. Ее глава Дмитрий Зеленов назвал этот "инсайд" фейком.

Отметим, что также Мампасси является игроком юниорской сборной Украины: за команду U-19 в его активе три матча. Марк родился в Донецке и является воспитанником "горняков".

Напомним, что до конца сезона защитник должен провести на правах аренды в "Мариуполе".