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УАФ продлила контракт с 72-летним Лучано Лучи

Общие новости
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(1 голосов)

Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года

УАФ продлила контракт с 72-летним Лучано Лучи

Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой Комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает пресс-служба организации.

Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года. За это время под его руководством украинский арбитраж осуществил существенный прогресс.

В частности, под непосредственным руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.

Ранее сообщалось, что Лучано не сможет продолжать работу на занимаемом посту по состоянию здоровья. Летом Лучи попал в ДТП и до сих пор проходит курс восстановления.

Отмечалось, что место 72-летнего итальянца займет его соотечественник, экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (31)
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.11.2021 в 11:23
тьху бл...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2021 в 11:09
Мать вашу йб!(
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
05.11.2021 в 10:39
суче племья продовжить догризати наш футбол
Ответить
+5
-1
MaximSK (Киев)
05.11.2021 в 10:03
Значит Лучи восстановился после аварии и в хорошем здравии находится.
Ответить
+2
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 10:25
А калiкам та хворим грошi не треба ???
Ответить
+2
-1
янковский ян (Запорожье)
05.11.2021 в 09:56
А как же предельный возраст
Ответить
+8
-1
MP (Львів)
05.11.2021 в 09:54
мафія вічна))
Ответить
+9
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 09:51
Если болельщики Динамо и Шахтера стали ныть, то значит всё делается правильно!
Ответить
+1
-10
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 10:26
Один ти дурачок скачеш, як лускунчик, нiчого не розумiючи !
Ответить
+6
-1
Golfik25 (Киев)
05.11.2021 в 10:59
Ты дыбил или да? В правилах написано старше 70 лет запрещено, и при этом нарушается закон, так как твоему пердуну 72. Но ты выкидишь, не поймёшь
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 11:13
Ссылочкой на закон не поделитесь?
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 11:15
обратись к павелко...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2021 в 09:48
неужели нет возрастного ограничения на занимаемые управленческие должности? вроде, где-то указывалось, что потолок - 70 лет, не?
Ответить
+6
-2
George_D (Харьков)
05.11.2021 в 10:15
В Европе так и есть.А в Украине законы существуют только для того, чтобы их нарушать. Еду в троллейбусе. Висит объявление, что согласно постановлению такому-то из-за пандемии перевозка пассажиров разрешается только при 50% заполненности. При этом еду с сильным чувством локтя со всех сторон. Зачем было бумагу тратить для таких объявлений??? Это частный случай общей тенденции в стране.
Ответить
+7
0
avatar
satellite (Харьков)
05.11.2021 в 09:48
А как же .....ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ??? Или от кормушки оторвать, здоровье тоже не позволяет???
Ответить
+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2021 в 09:49
врач прописал управленческий режим)))
Ответить
+6
-3
George_D (Харьков)
05.11.2021 в 10:16
Со сбалансированным, здоровым питанием. А на это нужны деньги. Пусть и украинских налогоплательщиков.
+4
-1
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 09:46
Заря:А нам всё равно,А нам всё равно, Пусть боимся мы волка и сову.Дело есть у нас -В самый жуткий часМы волшебнуюКосим трын-траву.
Ответить
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2021 в 09:45
бугага
Ответить
+3
-1
octavi4 (Warszawa)
05.11.2021 в 09:39
Мда:)
Ответить
+6
0
Golfik25 (Киев)
05.11.2021 в 09:38
А вы и дальше на руках носите павелка и удивляйтесь, чего футбол в дерьме.
Ответить
+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 09:52
Что мало пеналек ставят для великого клюба?
Ответить
+3
-6
Golfik25 (Киев)
05.11.2021 в 10:57
да, хотелось бы по 2-3 в каждом матче как метаглисту
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 11:01
Вам надо бронировать следующий сезон уже сейчас, а то конкуренция обещает быть... Вносите предоплату, а то другие вас опередят...
0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 09:32
Плювок в лице всiй футбольнiй спiльнотi вiд корупцiонера Павелка ! Я в шоцi....
Ответить
+7
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 09:49
Нет только в лицо Динамо... Остальным по барррабану...
Ответить
+2
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 10:28
Та вам бiженцям i своя земля по барррабану....
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 10:58
Свою землю я никому не отдам и буду защищать до последней капли...
0
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
05.11.2021 в 11:17
"защитник" блдь...
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2021 в 11:19
Патриот...
0
-1
Acsakal (Kharkov)
05.11.2021 в 11:24
Динамiт (Василькiв): Він "свою землю" в хустинку на смітнику набрав і нікому не віддає. Санітари кажуть: "Та поклади ти ту брудну ганчірку та помий руки перед обідом", а він руками-ногами впирається і кричить: "Я захищатимуся до останнього! Руки мити не буду! Ви мене не змусите! Це порушення громадянських прав!"
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