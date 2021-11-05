УАФ продлила контракт с 72-летним Лучано Лучи
Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года
Фото: uaf.ua/ Автор - Павел Кубанов
Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой Комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает пресс-служба организации.
Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года. За это время под его руководством украинский арбитраж осуществил существенный прогресс.
В частности, под непосредственным руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.
Ранее сообщалось, что Лучано не сможет продолжать работу на занимаемом посту по состоянию здоровья. Летом Лучи попал в ДТП и до сих пор проходит курс восстановления.
Отмечалось, что место 72-летнего итальянца займет его соотечественник, экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли.
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