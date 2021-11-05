УАФ продлила контракт с 72-летним Лучано Лучи

Украинская ассоциация футбола продлила контракт с главой Комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает пресс-служба организации.

Итальянский специалист работает на этом посту с 2015 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года. За это время под его руководством украинский арбитраж осуществил существенный прогресс.

В частности, под непосредственным руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.

Ранее сообщалось, что Лучано не сможет продолжать работу на занимаемом посту по состоянию здоровья. Летом Лучи попал в ДТП и до сих пор проходит курс восстановления.

Отмечалось, что место 72-летнего итальянца займет его соотечественник, экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли.