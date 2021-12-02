УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи
Также на звание Героя Украины уже не претендуют Олег Блохин и Игорь Беланов
uaf.ua
УАФ к своему 30-летию, которое будет отмечаться в декабре, подала в Министерству молодежи и спорта Украины обновленный список людей для награждения. Об этом в своем блоге на ресурсе "Чемпіон" сообщает журналист Константин Андриюк.
На данный момент на награды могут претендовать:
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко (раньше в этом списке также были Андрей Павелко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко и Павел Яковенко)
Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко (без изменений)
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин (раньше также были Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Александр Шевченко и Игорь Цыганык)
Орден за заслуги ІІ степени: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов (раньше также были Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Василий Рац, Сергей Ребров и Мирослав Щербей)
Орден за заслуги І степени: Андрей Биба (раньше также были Вадим Костюченко, Владимир Бессонов, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич и Виктор Межейко)
Орден княгини Ольги І степени: Екатерина Монзуль (без изменений)
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Геннадий Прокопович (раньше также были Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко, Богдан Витовский, Сергей Галюза, Евгений Дикий, Сергей Завалка, Александр Каденко и Василий Сикора)
Заслуженный юрист Украины: Юрий Записоцкий (раньше также были Тарас Герула, Игорь Грищенко и Денис Сидоренко)
Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак (без изменений)
Медаль "За труд и доблесть": Виктор Бессмертный (раньше также были Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко, Сергей Бухаленков, Валерий Головко, Роман Морозов, Валерий Новобранец и Максим Степаненко)
Также из списка исключены следующие позиции:
Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов
Заслуженный журналист Украины: Александр Глывинский
Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын
Популярное сейчас
- Динамо или Шахтер. Красников - о желаемых соперниках для Металлиста в Кубке
- Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 73 года
- Срна: Попробуем усилиться и сделать Шахтер еще сильнее, чем он есть
- Пятов и Коноплянка снялись в украинской кинокомедии
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций