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УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Также на звание Героя Украины уже не претендуют Олег Блохин и Игорь Беланов

УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи

uaf.ua

Новина українською

УАФ к своему 30-летию, которое будет отмечаться в декабре, подала в Министерству молодежи и спорта Украины обновленный список людей для награждения. Об этом в своем блоге на ресурсе "Чемпіон" сообщает журналист Константин Андриюк.

Список кандидатур от УАФ существенно сократился, при этом остается неизвестным, чье это решение – УАФ или минспорта.

На данный момент на награды могут претендовать:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко (раньше в этом списке также были Андрей Павелко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко и Павел Яковенко)

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко (без изменений)

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин (раньше также были Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Александр Шевченко и Игорь Цыганык)

Орден за заслуги ІІ степени: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов (раньше также были Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Василий Рац, Сергей Ребров и Мирослав Щербей)

Орден за заслуги І степени: Андрей Биба (раньше также были Вадим Костюченко, Владимир Бессонов, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич и Виктор Межейко)

Орден княгини Ольги І степени: Екатерина Монзуль (без изменений)

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Геннадий Прокопович (раньше также были Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко, Богдан Витовский, Сергей Галюза, Евгений Дикий, Сергей Завалка, Александр Каденко и Василий Сикора)

Заслуженный юрист Украины: Юрий Записоцкий (раньше также были Тарас Герула, Игорь Грищенко и Денис Сидоренко)

Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак (без изменений)

Медаль "За труд и доблесть": Виктор Бессмертный (раньше также были Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко, Сергей Бухаленков, Валерий Головко, Роман Морозов, Валерий Новобранец и Максим Степаненко)

Также из списка исключены следующие позиции:

Герой Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов

Заслуженный журналист Украины: Александр Глывинский

Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени: Сергей Куницын

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В статье: УАФ
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Чемпіон

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Комментарии (7)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.12.2021 в 19:22
Юзік не при дєлі?)))
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0
0
vgolovan (полтава)
02.12.2021 в 19:20
а где шевченко
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0
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.12.2021 в 19:23
В Дженоа...
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0
0
Камонплей
02.12.2021 в 19:14
злочинна влада таких людей зарубала...ганьба! лише пустовойтенка вдалось протиснути
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0
-1
Dr. House (Поділля)
02.12.2021 в 19:08
Тут двояко. Много лиц с которых можно посмеяться. Но в остальном надо сокращать, чтоб было на тысячу Зебобика
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+1
-2
KadimXa (Харьков)
02.12.2021 в 19:17
И тут политику приплел. У тебя паранойя.
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0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.12.2021 в 18:43
не справедливо !!!!!!!!! Павелку надо дать Орден княгині Ольги I/II/III
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+1
0


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