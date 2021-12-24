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Николай Морозюк - о популярности своей жены: Всегда должна быть определенная грань, за которую переходить нельзя

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У пары, кажется, сейчас все нормально

Николай Морозюк - о популярности своей жены: Всегда должна быть определенная грань, за которую переходить нельзя

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Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк в интервью ютуб-каналу SportUA LIVE поделился мнением о том, кто популярнее — он или его жена Ирина.

"Кто популярнее — я или моя бывшая жена Ирина? А почему бывшая? Видишь, насколько люди отстают от событий (смеется).

У нас с Ириной все супер, все классно, мы вместе. Кто популярнее? Спорный вопрос. В том направлении, в котором она двигалась в Instagram, тяжело быть непопулярным. Если в таком образе быть непопулярной, то… Давай, зайчик, заканчивай. Конечно, у нее большая аудитория, мужская аудитория.

У меня — футбол, все иначе. Но она тоже молодец, заработала популярность. Не каждый оценит и не каждому понравится. Много критики, многим людям это не заходит, и они этого не понимают. Но это выбор каждого. Ей нравится. А насчет популярности… Тяжело сказать.

Как я отношусь к ее большой мужской аудитории? Ничего плохого, не было такого, чтобы я говорил категорическое "нет". Если человек чем-то занимается, и ему это нравится, он это делает ради чего-то, и это приносит какой-то успех — почему нет? Но всегда должна быть определенная грань, за которую переходить нельзя. На мой взгляд. Всему есть место", — рассказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Ирина Морозюк
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Источник:
SportUA LIVE

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