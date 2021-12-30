Сегодня годовщина, как Олег Блохин получил Золотой мяч. Он опередил Кройфа и Беккенбауэра

В истории украинского футбола было три футболиста, которые получали Золотой мяч (да-да, мы знаем, что двое из них были продуктами советской системы, но это не отменяет того факта, что оба они родились в Украине).

Сегодня, 30 декабря, годовщина первого "украинского" завоевания главного индивидуального приза футбольной Европы. В этот день 1975 года стало известно, что авторитетный журнал France Football присудил свою награду форварду киевского "Динамо" Олегу Блохину.

Это был поистине триумфальный сезон для киевского клуба. Возглавляемые Валерием Лобановским динамовцы выиграли Кубок Кубков, одолев в финале венгерский "Ференцварош", обыграли "Баварию" в двух матчах за Суперкубок Европы, и, конечно же, стали чемпионами СССР. Именно в матче против "Баварии" Олег Блохин заявил о себе на весь мир – забил все три мяча в противостоянии, а мюнхенский гол считается одним из лучших в истории турнира. Всего в 1975 году Блохин сыграл 36 матчей и отличился 23 голами.

Примечательно, что в голосовании Олег Блохин с огромным отрывом опередил двух других звезд того времени – Франца Беккенбауэра из "Баварии" и Йохана Кройфа из "Барселоны".

Первая пятерка в голосовании France Football выглядела следующим образом:

Олег Блохин ("Динамо Киев", СССР) – 122 Франц Беккенбауэр ("Бавария", ФРГ) – 42 Йохан Кройф ("Барселона", Нидерланды) – 27 Берти Фогтс (Боруссия Менхенгладбах, ФРГ) – 25 Зепп Майер ("Бавария", ФРГ) – 20

Напомним, что после Блохина Золотой мяч получали Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м.