UA-Футбол поздравляет с Новым 2022-м годом!

Новый год – особый праздник. Где-то начиная с октября вы уже планируете, как будете праздновать, кому какие подарки покупать. Ощущение эйфории с каждым днем ​​становится все больше, как отрыв Баварии в Бундеслиге. В декабре предновогодняя суета достигает апогея. Сделать текущую работу, сформулировать планы, отпраздновать корпоративы и, конечно же, подытожить заканчивающийся год. Каким 2021-й год был для редакции UA-Футбол? Должен заметить, что очень насыщенным.

Мы опубликовали на сайте 44 тысячи 427 материалов (новостей, видео, фото репортажей, статей), провели около полутора тысяч текстовых трансляций, и это все на основе тысяч часов, проведенных перед экранами за просмотром Игры. В 2021-м мы совсем чуть-чуть не дотянули до 300 млн просмотров страниц на сайте, к нам пришли 23 млн пользователей, львиная доля которых, конечно, из Украины, но 25% аудитории разбросаны по всему миру. Например, из Австралии нас читали около 5 тысяч посетителей – ребята, как у вас там погода? Небось, жарко. С Новым Годом, он ведь у вас как раз наступил.

Мы установили личный рекорд по просмотрам за один день (3,7 млн) и за месяц. Вы наверняка догадались, что это июнь и день после героической победы Украины над Швецией на Евро.

Мы стали партнерами для The Guardian и имели честь готовить визитки по сборной Украины на Евро для ведущих футбольных изданий Европы.

Мы скрупулезно следили за Олимпиадой и выступлениями всех украинских спортсменов. Должны заметить, что, например, поединки наших боксеров по количеству внимания от вас не уступают топ-матчам украинских клубов.

Мы прокомментировали в аудиоформате несколько сотен матчей и, когда футбол все больше становится удовольствием, за которое нужно платить, стали источником доступной информации для тех, кто по каким-то причинам не мог посмотреть его вживую.

Мы впервые за долгий период сыграли редакционной командой на турнире, и хоть проиграли более «мощным» по уровню сыгранности коллективам, но дали бой и теперь с оптимизмом смотрим в будущее и готовим реванш.

Нас удивительно втянули в скандал по поводу журналистских стандартов и этики, из которого мы, в отличие от многих других, с честью вышли и еще раз доказали, что UA-Футбол – это независимое интернет-издание, которое не позволит порочить свое имя.

С таким багажом мы закрываем 2021-й и с надеждой смотрим в 2022-й. Верим, что вас, дорогие друзья, ничто не будет отвлекать от футбола, который будет дарить еще больше ярких эмоций и будет поводом посетить наш сайт. Желаем вам крепкого здоровья, мира, взаимоуважения и понимания. А еще характера и смелости принимать важные решения, когда это необходимо. Пусть перманентная тревожность, сопровождающая нас в последнее время, наконец-то отступит и мы все вместе сможем полноценно насладиться жизнью.

Для себя и команды UA-Футбол желаю новых рекордов. Пусть первый из них произойдет уже в марте, когда наша сборная выиграет в плей-офф, и мы сможем эту радость разделить с Вами. А там уже и выступление непосредственно на Мундиале не за горами. И мы как всегда будем сыпать новостями и материалами, расставлять акценты, заострять внимание, подмечать важное и не забывать о второстепенном, дискутировать, хвалить и критиковать. Будем побеждать!

Друзья, с Новым Годом!

Сергей Швец и команда UA-Футбол