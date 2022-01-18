Награды от ФИФА, потери Динамо, ассист Коваленко. Главные новости за 17.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Кто поехал, а кто не поехал на сборы киевского "Динамо" в Испанию, но и это не все наши новости на сегодня. Новички "Вереса", другие трансферы УПЛ, ФИФА раздала награды лучшим, Виктор Коваленко помог шокировать всех на Апеннинах и не только, а "Дженоа" капитулировала без Андрея Николаевича Шевченко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.