Награды от ФИФА, потери Динамо, ассист Коваленко. Главные новости за 17.01. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Кто поехал, а кто не поехал на сборы киевского "Динамо" в Испанию, но и это не все наши новости на сегодня. Новички "Вереса", другие трансферы УПЛ, ФИФА раздала награды лучшим, Виктор Коваленко помог шокировать всех на Апеннинах и не только, а "Дженоа" капитулировала без Андрея Николаевича Шевченко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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