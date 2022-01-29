Алиев: В 17 лет не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь не повторял бы

Экс-хавбек киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о допущенных ошибках в молодости.

– Если бы ты, как Милевский, в конце карьеры решил написать себе прощальное письмо, что бы в нем было?

– Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня, действительно, понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом все пошло по накатанной.

– А кто был тем проводником, который завел тебя в бары?

– А при чем здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.

– А компании тогда были не футбольные?

– Нет. Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники, – рассказал Алиев.