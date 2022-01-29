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Алиев: В 17 лет не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь не повторял бы

Общие новости
(2 голосов)

Александр жалеет о своей карьере

Алиев: В 17 лет не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь не повторял бы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-хавбек киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о допущенных ошибках в молодости.

– Если бы ты, как Милевский, в конце карьеры решил написать себе прощальное письмо, что бы в нем было?

– Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня, действительно, понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом все пошло по накатанной.

– А кто был тем проводником, который завел тебя в бары?

– А при чем здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.

– А компании тогда были не футбольные?

– Нет. Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники, – рассказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
29.01.2022 в 18:30
Пізно пити Боржомі.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.01.2022 в 18:13
Извилина прорезается? Поздно.
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+3
0
sergio07 (Запоріжжя)
29.01.2022 в 17:32
А "не треба бути гон...доном, як я ..." чомусь не сказав.
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+3
0


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