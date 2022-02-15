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Был джокером Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик

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Навязывал конкуренцию бразильцам

Был джокером Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик

Шахтер

Новина українською

Алексей Григорьевич Белик родился 15 февраля 1981-го в Донецке. Воспитанник "Шахтера" выступал на позиции центрального нападающего, с "горняками" трижды выиграл золото чемпионата и дважды Кубок Украины (188 матчей, 56 голов).

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Нападающий играл в высших дивизионах до 2010 года. В 2011 году был переведен в молодежный состав "Днепра" до окончания контракта, который закончился вместе с финишем сезона в мае 2011-го. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга".

Был игроком национальной сборной Украины. Также выступал за юниорскую и молодежную сборные. Белик – четвертьфиналист чемпионата мира-2006.

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В статье: Алексей Белик
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