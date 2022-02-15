Был джокером Шахтера. Сегодня отмечает День рождения Алексей Белик
Навязывал конкуренцию бразильцам
Шахтер
Алексей Григорьевич Белик родился 15 февраля 1981-го в Донецке. Воспитанник "Шахтера" выступал на позиции центрального нападающего, с "горняками" трижды выиграл золото чемпионата и дважды Кубок Украины (188 матчей, 56 голов).
Нападающий играл в высших дивизионах до 2010 года. В 2011 году был переведен в молодежный состав "Днепра" до окончания контракта, который закончился вместе с финишем сезона в мае 2011-го. Также защищал цвета "Бохума" и запорожского "Металлурга".
Был игроком национальной сборной Украины. Также выступал за юниорскую и молодежную сборные. Белик – четвертьфиналист чемпионата мира-2006.
Популярное сейчас
- Абрамович потерял из-за украинского кризиса 580 миллионов евро
- Скрипник не планирует продлевать контракт с Зарей. Его может заменить Бабич
- Спортинг из-за возможного вторжения России обсудит с Динамо возможность переноса матча ЮЛЧ
- Цыганык: В некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО