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Скоро прозреют. В Сибирь полетел самолет с десятками трупов врага

Общие новости
(5 голосов)

По версии Кремля, погибших минимальное количество

Скоро прозреют. В Сибирь полетел самолет с десятками трупов врага

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сибирское медиа Тайга.Инфо сообщило, что 28 февраля в Кемеровской области ожидают самолет с телами погибших в Украине.

В частности, сообщается, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли по меньшей мере 42 бойца росгвардии совместно с командиром спецотряда по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.

Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных омоновев и собровцев.

Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследовании преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с вооруженными силами Украины.

В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.

Напомним, что по данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 28-го февраля ВСУ уничтожили ориентировочно 5300 врагов, более 1000 единиц техники.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
28.02.2022 в 13:27
Росгвардия? Правда? Не верю. Они за границей попросту не могут быть.
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0
-6
Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 13:37
А-хах, да ты ватник?! Прозревай, вата! Ихтамнет! Вывсеврети!
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+3
0
Letargic (Сумы)
28.02.2022 в 13:41
В нападение тоже не верил?
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 14:05
Ну швабра в дупі... Теж непередбачена їх законами, але...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:16
Ты реально дебил или прикалываешься?
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 13:14
Хоч у такому вигляді іхтамнети повернуться додому... Хоч щось добре для своєї країни зроблять... У вигляді добрива для рідної землі
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+3
0

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