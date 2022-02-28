Скоро прозреют. В Сибирь полетел самолет с десятками трупов врага
По версии Кремля, погибших минимальное количество
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сибирское медиа Тайга.Инфо сообщило, что 28 февраля в Кемеровской области ожидают самолет с телами погибших в Украине.
В частности, сообщается, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли по меньшей мере 42 бойца росгвардии совместно с командиром спецотряда по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.
Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных омоновев и собровцев.
Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследовании преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с вооруженными силами Украины.
В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.
Напомним, что по данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 28-го февраля ВСУ уничтожили ориентировочно 5300 врагов, более 1000 единиц техники.
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