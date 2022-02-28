Больше миллиарда. Нацбанк сообщил, сколько денег было собрано на помощь украинской армии

Национальный банк Украины выступил с заявлением о сборе средств на нужды украинской армии

"По состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, перечислено уже более одного миллиарда гривен в эквиваленте. Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины (450 млн грн).

В общем, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира)", - говорится в заявлении.