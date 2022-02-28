УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Больше миллиарда. Нацбанк сообщил, сколько денег было собрано на помощь украинской армии
В тренде

Больше миллиарда. Нацбанк сообщил, сколько денег было собрано на помощь украинской армии

Общие новости
(1 голосов)

Гордимся каждым!

Больше миллиарда. Нацбанк сообщил, сколько денег было собрано на помощь украинской армии

Фото: Національний банк України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Национальный банк Украины выступил с заявлением о сборе средств на нужды украинской армии

"По состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, перечислено уже более одного миллиарда гривен в эквиваленте. Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины (450 млн грн).

В общем, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира)", - говорится в заявлении.

Напомним, что вы также можете приобщиться к помощи армии. Перевести средства онлайн на специальный счет НБУ вы можете по этой ссылке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...