Больше миллиарда. Нацбанк сообщил, сколько денег было собрано на помощь украинской армии
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Фото: Національний банк України / Автор невідомий
Национальный банк Украины выступил с заявлением о сборе средств на нужды украинской армии
"По состоянию на 28 февраля 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, перечислено уже более одного миллиарда гривен в эквиваленте. Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии Украины (450 млн грн).
В общем, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира)", - говорится в заявлении.
Напомним, что вы также можете приобщиться к помощи армии. Перевести средства онлайн на специальный счет НБУ вы можете по этой ссылке.
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