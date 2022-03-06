Прокуратура объявила телеведущую Канделаки в международный розыск
За поддержку российской агрессии в Украине
Фото: Sputnik
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что инициировала объявление российской телеведущей Тинатин Канделаки в международный розыск. Ранее Канделаки открыто поддержала вторжение и агрессию российской армии в Украине.
Сейчас Канделаки имеет статус особы, подозреваемой в совершении преступления. Во время попытки пересечения границы других государств она будет задержана для экстрадиции в Украину.
Венедиктова назвала Канделаки "одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины".
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2022 в 18:29
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Степан Срака
06.03.2022 в 19:27
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