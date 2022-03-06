Прокуратура объявила телеведущую Канделаки в международный розыск

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что инициировала объявление российской телеведущей Тинатин Канделаки в международный розыск. Ранее Канделаки открыто поддержала вторжение и агрессию российской армии в Украине.

Сейчас Канделаки имеет статус особы, подозреваемой в совершении преступления. Во время попытки пересечения границы других государств она будет задержана для экстрадиции в Украину.

Венедиктова назвала Канделаки "одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины".