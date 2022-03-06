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Стадион Десны Чернигов обстреляли. Фото

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Это первый большой стадион пострадавший от обстрела

Стадион Десны Чернигов обстреляли. Фото

Фото: Twitter BuckarooBanzai

UA-Футбол
Новина українською

Стадион черниговской "Десны" был обстрелян войсками оккупантов. Как видно на фото, пострадала крыша и одна из трибун арены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял:

"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено".

Россия начала военное вторжение в Украину 24 февраля. Идет 11 день войны.

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В статье: Десна (Чернигов) война с Россией
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