Стадион Десны Чернигов обстреляли. Фото
Это первый большой стадион пострадавший от обстрела
Фото: Twitter BuckarooBanzai
Стадион черниговской "Десны" был обстрелян войсками оккупантов. Как видно на фото, пострадала крыша и одна из трибун арены.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял:
"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено".
Россия начала военное вторжение в Украину 24 февраля. Идет 11 день войны.
Stadion Desny Czernichów. Po lewej moje zdjęcie z października, po prawej- obecna sytuacja. pic.twitter.com/O7VXT2C1OG— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 6, 2022
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