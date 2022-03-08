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Генштаб ВСУ: Россияне стягивают в Киев наиболее боеспособные части

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Там и полягут

Генштаб ВСУ: Россияне стягивают в Киев наиболее боеспособные части

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в своей ночной сводке сообщил, что враг продолжает подтягивать в столицу Украины значительные силы.

"В течение суток противником осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева. В штурме оккупанты планируют задействовать наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва), Росгвардии и частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", говорится в официальном сообщении Генштаба.

Уже в утренней сводке добавляется, что "Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях".

Заметим, что в последние несколько дней наиболее горячими точками вблизи Киева были Ирпень и Буча. Постоянные бомбардировки и обстрелы россиянами привели к большим жертвам среди гражданского населения.

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В статье: Киев война с Россией
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