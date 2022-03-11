Ракета армии рф попала в дом украинского футбольного блогера
Это тоже военный объект?
Фото: instagram.com/povoroznyuk_dmytro
Украинский блогер, ведущий проекта "Трендец" и полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Поворознюк сообщил, что в его дом в Буче попали ракеты российских оккупантов.
"Буча. В наш коттеджный городок попали ракеты. Три года назад мы переехали жить в это красивое место под Киевом. Здесь мы воспитывали детей, устраивали праздничные вечеринки, наслаждались лесным покоем и приглашали гостей.
24 февраля я был во Львове, а жена с детьми в Буче. Меня разбудил ночной звонок Юли. По аэропорту Антонова, в нескольких километрах от нашего дома, стреляли ракетами и над городом летали боевые российские вертолеты...
Большинство наших друзей уехали из Бучи в первые дни, но были и такие, кто отказался уезжать.
В этом городе погибли многие гражданские люди и многие оккупанты. Здесь сожгли многие российские техники и наши герои отбили много атак. Но орки прячутся в домах и между ними...
В нашем коттеджном городке кто-то доделывал ремонт, кое-кто не успел прожить ни дня в новом доме, кто-то работал всю жизнь, чтобы купить собственный таунхаус, или дуплекс. У кого там остались все вещи...
Я не знаю, когда вернусь назад в Бучу. Дороги, мосты, дома и критическая инфраструктура уничтожены. Но я точно знаю, что вернусь в свой дом в украинской Буче.
Что в один прекрасный солнечный день мы встретимся с соседями, обнимем друг друга и вместе будем сначала плакать, потом радоваться Победе Украины.
А дальше начнется работа и строительство новой, сильной, независимой, успешной, богатой и процветающей Украины". - написал Поворознюк на своей странице в Facebook.
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