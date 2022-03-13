Оккупанты начали стрелять во время массового проукраинского митинга в Херсоне

Сегодня утром в Херсоне начался большой проукраинский митинг. Граждане вышли на улицы, чтобы выразить свою проукраинскую позицию и показать, что не собираются терпеть оккупантов.

Российские военные начали стрельбу по мирному населению с целью устрашения, однако это не сильно повлияло на наших сограждан.