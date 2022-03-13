Оккупанты начали стрелять во время массового проукраинского митинга в Херсоне
Свинособаки продолжают совершать военные преступления
УП/Автор невідомий
Сегодня утром в Херсоне начался большой проукраинский митинг. Граждане вышли на улицы, чтобы выразить свою проукраинскую позицию и показать, что не собираются терпеть оккупантов.
Российские военные начали стрельбу по мирному населению с целью устрашения, однако это не сильно повлияло на наших сограждан.
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 15:38
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