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Оккупанты начали стрелять во время массового проукраинского митинга в Херсоне

Общие новости
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Свинособаки продолжают совершать военные преступления

Оккупанты начали стрелять во время массового проукраинского митинга в Херсоне

УП/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня утром в Херсоне начался большой проукраинский митинг. Граждане вышли на улицы, чтобы выразить свою проукраинскую позицию и показать, что не собираются терпеть оккупантов.

Российские военные начали стрельбу по мирному населению с целью устрашения, однако это не сильно повлияло на наших сограждан.

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В статье: война с Россией Херсон
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 15:38
Респект митингующим А вооруженные русские, которые стреляют по мирным гражданам, рушат наши города и судьбы - это самые настоящие убийцы, мрази и нелюди. К таким пощады и быть не может
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