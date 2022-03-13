Ярик вам не Толик. Ракицкий еще раз поддержал Украину и осудил россию за пропаганду и войну
Еще и "россия" написал с маленькой буквы - все как и положено
Украинский футболист, экс-защитник донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий в очередной раз на своей странице в Инстаграмм поддержал Украину и осудил россию за ее попытки оккупировать Киев и другие украинские города.
"Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье.
Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!
Гибнут мирные Украинцы от русских солдат.
Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину!
Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду.
Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!", - написал Ракицкий.
Напомним, что после вероломного вторжения России на территорию Украины Ярослав резко осудил поведение страны, в которой работал последние годы. Также Ракицкий разорвал свое сотрудничество с российским "Зенитом", покинув территорию страны-агрессора. В отличие от Анатолия Тимощука, который не только не прекратил зарабатывать деньги на россии, но даже не высказался о нападении его новой родины на Украину.
Также добавим, что этот месседж Ракицкого к россиянам – едва ли не последняя попытка достучаться. Ведь с 14-го марта 2022-го года путинский режим заблокирует доступ населению к Инстаграмму и другим социальным сетям, назвав их "экстремистскими".
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