Английский клуб передаст часть от вырученных за билеты средств на матч Кубка Англии на помощь Украине

В рамках 1/4 финала Кубка "Мидсбро" встретится с "Челси" на стадионе "Риверсайд" в Мидлсбро. Руководство "львов" решило часть вырученных средств за приобретенные на этот поединок билеты на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Один из членов правления клуба Энди Макдональд лично займется тем, чтобы эти деньги принесли максимальный эффект для украинского народа.

Отметим, что стадион в Мидлсбро вмещает 35 тысяч болельщиков.

Напомним, что этот матч мог состояться без зрителей. Это связано с тем, что фанаты "Челси" не смогут посетить встречу из-за санкций, наложенных на владельца клуба Абрамовича. “Аристократы” просили ФА, чтобы был запрещен вход болельщикам и получили отказ.

Матч запланирован на 19 марта. Старт – в 19:15.