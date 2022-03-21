УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ зафиксировал снижение активности российской авиации
В тренде

Генштаб ВСУ зафиксировал снижение активности российской авиации

Общие новости
(2 голосов)

Силы ПВО поработали

Генштаб ВСУ зафиксировал снижение активности российской авиации

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал утреннюю сводку за 21 марта, в которой сообщает, что в целом положения и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Кроме того, оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В российскую федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства. Отмечаются не редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника", – сообщает Генштаб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...