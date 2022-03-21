Генштаб ВСУ зафиксировал снижение активности российской авиации

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал утреннюю сводку за 21 марта, в которой сообщает, что в целом положения и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Кроме того, оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В российскую федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства. Отмечаются не редкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника", – сообщает Генштаб.