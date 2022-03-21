Алиев: Тимощуку никто не говорит брать автомат и идти воевать. Просто поддержки

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев в очередной раз жестко прошелся по своему экс-партнеру по сборной Украины Анатолии Тимощуке.

– Многие видели ваше обращение к своим бывшим одноклубникам. Разговаривали с ними после него?

– В своем посте в инстаграме я обращался не только к футболистам, а в целом к спортсменам. Эти все футболисты в россии просто засунули языки в жопу, и слова никто не сказал. То, что они там видят, — это совсем другое. Мой номер телефона многие знают. Они могут меня набрать, а я могу честно рассказать, что здесь у нас в действительности происходит. А не то, что показывают по их телевизору. Так, как хочет их урод путин.

Конкретно кому-то я не писал. Просто выставил пост, ведь у меня много аудитории из россии: и футболистов, и обычных людей. В личных сообщениях мне часто угрожают. Я не обращаю на это внимание, никого и ничего не боюсь.

Тимощуку тоже не писал, и не собираюсь. Этот человек показал, какой он патриот Украины. Это просто какая-то тряпка. Сделать фотки и выставить в инстаграм, чтобы показать людям, – это да. А когда пришли горе и война... Ему же никто не говорит брать автомат и идти воевать. Он мог высказать поддержку нашим военным, ребятам на передовой, которые сражаются за нашу страну. Гибнут мирные люди, детки, а он даже слова не сказал. Засунул язык в заднее место, сидит себе спокойно и зарабатывает деньги. Для него это главное. Он предатель. Он всегда был таким – подхалимом.

Со мной сейчас служат тренер моей детской академии в Буче Дима Момотенко и Андрюха Богданов из "Колоса". Они лично изъявили желание. Я подошел к своему командиру, спросил, а он ответил, что только за. Благодарен многим волонтерам, которые помогают армии. Большой им респект. Не главное – брать автомат и идти воевать. Подойдут даже слова. Ребята на передовой это видят, для них это большая поддержка", – сказал Алиев в интервью телеканалу Рада.